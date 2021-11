Lo studio di sviluppo Demolish Games S.A. ha appena annunciato il nuovissimo World War II: Underground. Il titolo è incentrato sulla resistenza portata avanti dai partigiani durante il conflitto all’interno dei territori occupati dai Nazisti.

A giudicare dalle prime immagini disponibili, il titolo si configura come prevalentemente stealth in cui non mancheranno fasi più action. A rendere ancora più particolare il gioco sarà la sua storia.

Infatti, le missioni saranno ispirate da vere operazioni effettuate dalla Resistenza per combattere il regime. In questo modo sarà possibile immergersi completamente nella storia e viverla da un nuovo punto di vista.

World War II: Underground permetterà di vivere vere missioni di spionaggio effettuate dai Partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale

Il giocatore avrà il compito di effettuare missioni di spionaggio nei più alti ranghi Nazisti e trovare informazioni utili per combatterli. L’ambientazione è la Germania nel periodo che va dal 1939 al 1945 e l’approccio per completare le varie missioni sarà libero. Tra i principali compiti ci saranno quello di fotografare o rubare documenti riservati, distruggere ponti, compromettere e sabotare strutture cruciali per l’esercito.

World War II: Underground è sviluppato e pubblicato dallo studio Demolish Games S.A. e sarà disponibile inizialmente per PC. Attualmente il titolo è in fase di sviluppo e sarà pubblicato su Steam. Non è ancora disponibile una data di uscita, ma arriveranno maggiori informazioni a breve.

In seguito, lo studio sta lavorando anche per gli adattamenti su console. Il gioco verrà rilasciato anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. È prevista anche una versione Nintendo Switch.