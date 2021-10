I giochi Grand Theft Auto sono stati un pilastro su Android e iOS per diversi anni. Puoi già acquistare diversi giochi della serie su Android e iOS, inclusi titoli venerati come San Andreas e Vice City. Dopo un breve periodo di indiscrezioni, Rockstar Games ha ora annunciato che ‘Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition‘ arriverà su entrambe le piattaforme smartphone nella prima metà del 2022.

La trilogia include Grand Theft Auto: III, San Andreas e Vice Città. A differenza dei giochi che sono già disponibili su Android e iOS, questi verranno forniti con miglioramenti grafici e miglioramenti del gameplay moderno.

GTA Trilogy includerà anche diverse migliorie

Se nel frattempo vuoi giocare a uno di questi giochi sul tuo smartphone, potresti voler agire in fretta. Rockstar Games afferma che rimuoverà questi giochi dai rivenditori digitali a partire da questa settimana, prima del potenziale lancio ufficiale, e che potrebbe includere Google Play Store e App Store. Se hai già acquistato uno di questi giochi in precedenza, l’azienda ti assicura che potrai scaricarli nuovamente in futuro.

Non è chiaro dalla pagina di supporto ufficiale se le versioni per smartphone vengono ancora rimosse, poiché menziona solo le versioni console. La trilogia arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Rockstar Games Launcher su PC entro la fine dell’anno e prima delle loro controparti mobile.

Il 22 ottobre segna il 20° anniversario di Grand Theft Auto: III, e potremmo sentire di più su questo bundle di giochi in quel periodo. Nello stesso annuncio, la società ha anche affermato che sta continuando a lavorare sui contenuti per GTA Online. Rockstar Games afferma che il 20° anniversario di Grand Theft Auto: III porterà in GTA Online anche abiti commemorativi e altri oggetti che potranno essere raccolti durante questo autunno. Ha anche suggerito che gli eventi online in GTA Online potrebbero avere ‘sorprese speciali’, incluso il fatto che alcuni contenuti potrebbero essere a tema intorno a San Andreas.