Il Galaxy S22 dovrebbe essere presentato ufficialmente a gennaio (o febbraio), e voci e perdite al riguardo sono già apparse su Internet. Una di queste perdite ha suggerito le velocità di ricarica per i telefoni e ora la certificazione cinese 3C conferma tali dati. Secondo l’elenco, i tre telefoni supporteranno la ricarica da 25 W.

Lo screenshot dell’elenco mostra i tre device con i numeri di modello SM-S9080, SM-S9060 e SM-S9010, che dovrebbero rappresentare i telefoni della serie Galaxy S22 e la ricarica che supportano è elencata a 25 W (9 V, 2.77A). Ciò è in contraddizione con quanto previsto da precedenti perdite sui tre telefoni. Le perdite precedenti hanno affermato che solo il Galaxy S22 arriverà con tale velocità di ricarica, mentre si credeva che l’S22+ e l’S22 Ultra fossero dotati di una ricarica da 45 W.

Galaxy S22: nessun tipo di ricarica veloce secondo quanto riferito

Il noto informatore IceUniverse ha affermato in precedenza che i due smartphone più grandi supporteranno una ricarica rapida da 45 W, mentre il più piccolo Galaxy S22 supporterà una ricarica da 25 W. Tuttavia, l’elenco sopra contraddice questo suggerimento in quanto sembra affermare che tutti e tre i device avranno la ricarica da 25 W, qualcosa che alcuni utenti potrebbero trovare deludente per la serie Galaxy S22.

Alcuni rapporti hanno anche affermato che gli smartphone saranno svelati a febbraio, con la possibilità di vedere il Galaxy S21 FE a gennaio. Questa notizia arriva dopo che, secondo quanto riferito, Samsung ha cancellato il Galaxy S21 FE, quindi dobbiamo aspettare e vedere cosa succede su questo fronte.

Altre voci e indiscrezioni suggeriscono che dovremmo aspettarci che i tre smartphone siano dotati di cornici uniformi, la fotocamera selfie perforata dall’aspetto standard nella parte anteriore e molto probabilmente il supporto S Pen.