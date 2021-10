Snapchat sta aggiungendo un altro modo per i creatori di guadagnare denaro. L’app sta lanciando una funzione chiamata Sfide Spotlight, che premierà una manciata di creatori ogni settimana per realizzare video utilizzando obiettivi specifici, svolgere determinate attività o riprodurre un suono scelto all’interno del concorrente TikTok dell’app, Spotlight.

Da tre a cinque creatori verranno premiati in denaro per ogni sfida, con i vincitori scelti tra i video idonei più visti. I pagamenti saranno divisi tra i vincitori dei montepremi che ‘in genere vanno da $ 1k a $ 25k’, con il pagamento minimo di $ 250, secondo Snap. Ci saranno più sfide ogni settimana.

Snapchat spotlight può essere utilizzato da chiunque

Le sfide offrono a Snap un nuovo modo per incentivare gli utenti a realizzare video per Spotlight, e lo fa in un modo che offre all’azienda molto controllo. Può aumentare determinate tendenze o cercare di incoraggiare diversi tipi di contenuti rispetto a quelli che normalmente farebbero le persone. Ciò potrebbe aiutare mentre cerca di differenziare Spotlight da TikTok e dare alle persone un motivo per continuare a tornare per trovare qualcosa di nuovo.

È anche una potenziale opportunità di guadagno. Le sfide non saranno sponsorizzate al momento del lancio, ma Snap ‘potrebbe’ offrirne di sponsorizzate in futuro. Le sfide si stanno aprendo ora negli Stati Uniti, con altri mercati da seguire. Il portavoce afferma che questi pagamenti andranno ad aggiungersi ai milioni di dollari al mese che l’azienda paga ai creatori di tutto il mondo che realizzano i migliori video Spotlight.

I pagamenti sembrano funzionare, almeno fino a qualche mese fa. A luglio, Snap ha dichiarato che l’utilizzo giornaliero di Spotlight è aumentato del 49% trimestre su trimestre. Anche il tempo trascorso al giorno è aumentato di oltre il 60% negli Stati Uniti, sebbene in entrambi i casi Snap non abbia condiviso le cifre effettive.