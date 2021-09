Durante questi giorni, l’operatore virtuale ho. Mobile sta mandando in onda un nuovo spot pubblicitario dedicato alla recente offerta Flash con 120 Giga a 7,99 euro al mese.

Nel nuovo spot di ho. Mobile, in onda in TV dal 19 Settembre 2021, la giovane band toscana Street Clerks reinterpreta la canzone “Io ho in mente te“, successo degli anni ’60 degli Equipe 84 e versione italiana di You Were On My Mind, con testo italiano scritto da Mogol. Scopriamo insieme cosa prevede l’offerta.

Ho Mobile lancia un nuovo spot TV

Lo spot televisivo in questione ha una durata di 20 secondi e come già detto promuove la nuova offerta Flash dell’operatore virtuale, denominata ho. 7,99 120 GB. Come anche specificato alla fine del video, salvo proroghe o cambiamenti questa offerta tariffaria è disponibile fino al 22 Ottobre 2021, con possibilità di effettuare l’attivazione anche online con spedizione a domicilio o ritiro in edicola.

In entrambi i casi non è previsto alcun costo di attivazione, ma per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile bisogna comunque sostenere un prezzo pari a 0,99 euro. ho. 7,99 120 GB prevede ogni mese un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico internet mobile in 4G, il tutto al costo di 7,99 euro al mese.

Per sottoscrivere l’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da operatori specifici, ovvero Iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali. Ecco nel dettaglio tutti gli operatori validi per l’attivazione: Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Wings Mobile Italia e Feder Mobile. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.