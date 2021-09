Pokémon GO: ha inizio la settimana della moda e con questa è giunto un evento speciale

Pokémon GO: ha inizio la settimana della moda e con questa è...

Come ogni anno, è giunto il momento di festeggiare la moda. E così, a partire dalle 10 del 21 settembre, fino alle 20:00 del 28 settembre, Pokémon GO ha lanciato l’evento della settimana della moda, con nuove creature, missioni e la meccanica del cambio forma. Non c'è tempo da perdere, ecco tutti gli aggiornamenti.