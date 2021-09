Pokémon GO: oggi è il Community Day, preparatevi per ottenere i vantaggi più esclusivi!

Oggi, domenica 19 settembre 2021 dalle 11:00 alle 17:00, è il Community Day. Questo significa una sola cosa: sta arrivando un’ondata di vantaggi esclusivi e tante agevolazioni su Pokémon GO!

Ci credete se vi diciamo che sono passati ben cinque anni dal primo lancio del titolo mobile di Niantic Labs? Ebbene sì, da quel momento la saga Game Freak ha proseguito sulla via del successo senza mai fermarsi. Insomma, adesso in occasione del Community Day dedicato a Oshawott che si svolgerà nel negozio di Pokémon GO, il gioco offrirà un pacco gratuito.