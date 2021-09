Secondo quanto riferito, Nintendo Switch Online includerà i giochi N64 in futuro, secondo lo stesso insider che ha rivelato che anche i giochi Game Boy e Game Boy Color potrebbero arrivare al servizio.

Come notato da Nintendo Life, il noto insider ‘NateDrake’ ha confermato la convinzione di Eurogamer che ‘altre piattaforme retrò’ potrebbero apparire sul servizio online di Nintendo in futuro e crede che i giochi N64 faranno la loro comparsa.

Nintendo Switch Online: l’abbonamento potrebbe aumentare di prezzo

Parlando nell’ultimo episodio del suo podcast, NateDrake ha dichiarato: ‘Eurogamer ha fatto un ulteriore passo avanti, avendo notato che in futuro verranno aggiunte anche piattaforme aggiuntive a Nintendo Switch Online. E oggi vorrei aggiungere a questo: quell’informazione è accurata e una delle piattaforme che arriverà su Nintendo Switch Online in futuro è il rivoluzionario Nintendo 64.’

Tuttavia, sembra che potremmo dover pagare di più per provare i titoli classici dell’era N64, poiché NateDrake crede che Nintendo aumenterà le sue quote di abbonamento per creare un livello più costoso per Nintendo Switch Online. ‘Quello che ho intenzione di proporre è che quando Nintendo 64 arriverà su Nintendo Switch Online arriverà con un livello più alto, una versione premium di Nintendo Switch Online se vuoi’, ha affermato NateDrake.

Forse non sorprende che NateDrake non sia sicuro di quando i giochi N64 arriveranno sul servizio online di Nintendo, ma prevede che sia una possibilità reale che ciò possa accadere nell’anno in corso. Settembre è il mese delle rivelazioni, poichè arriverà l’anniversario della console. Dunque, speriamo di ottenere alcune notizie su Nintendo Switch Online questo mese.