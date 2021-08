Per tutti coloro che vogliono attivare una nuova offerta mobile, l’operatore virtuale Kena Mobile sta proponendo anche ad agosto un vasto catalogo di promozioni. Tra queste, ci sono alcune che includono addirittura 100 GB di traffico dati.

Ecco le offerte di Kena Mobile disponibili anche ad agosto 2021

Come già accennato, l’operatore virtuale di TIM sta continuando a proporre anche per questo mese davvero tante offerte molto interessanti a dei prezzi super convenienti. Alcune di queste sono attivabili solo nei negozi fisici, mentre altre sono attivabili esclusivamente online.

Kena 7,99 Flash e Kena 7,99 Nuovi Numeri

La prima offerta è attivabile dagli ex clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile e operatori virtuali come Lycamobile e Professional Link e permette di utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 70 GB di traffico dati in 4G. La seconda offerta è invece riservata ai clienti che attiveranno un nuovo numero e prevede 50 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS illimitati.

Kena 9,99

L’operatore virtuale ha reso ancora disponibile questa offerta sia per tutti coloro che attiveranno un nuovo numero sia per chi effettuerà la portabilità da alcuni operatori. In questo caso, sono previsti ben 100 GB per navigare con connettività 4G, minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Kena 12,99

Disponibile infine anche quest’ultima offerta sia per chi attiverà un nuovo numero sia per chi effettuerà la portabilità e che prevede 70 GB di traffico dati (fino a 60 Mbps di velocità in download e fino a 30 Mbps di velocità in upload), minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.