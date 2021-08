Reddit è la prossima piattaforma social che punta sui video brevi, con un aggiornamento alla sua app iOS che si sta lentamente diffondendo per gli utenti. Il popolare sito Web ha recentemente avuto alcune grandi riprogettazioni sia sul suo sito desktop che sulle sue app mobili su iOS e Android, rendendo più facile per gli utenti trovare e creare contenuti in determinati gruppi o subreddit come vengono chiamati.

Se sei un utente Reddit, probabilmente sarai iscritto a molti subreddit che ruotano attorno a determinati argomenti e puoi votare e commentare come desideri. Ma molte persone stanno inviando video a questi subreddit, ed è qui che entra in gioco questa funzione, rendendo più facile lo scorrimento del video senza dover andare manualmente a ciascun post.

Reddit su iOS e Android si aggiorna

Per gli utenti su iOS, viene lentamente visualizzata un’icona video accanto alla barra di ricerca. Ti verrà presentato un feed a rotazione di video sul subreddit che stai attualmente visualizzando, che puoi scorrere, in modo simile a TikTok. C’è anche la possibilità di guardare video da tutti i subreddit a cui sei iscritto, così puoi tenerti aggiornato su ciò che è stato inviato.

Reddit ha affermato che la funzione sarà disponibile per tutti nei prossimi mesi, ma non ha commentato se sarebbe arrivata anche su Android in quel lasso di tempo. Navigare su Reddit sul web ha spesso avuto l’impressione di utilizzare un sito Web della fine degli anni ’90, con la sua combinazione di colori e il layout che lasciano molto a desiderare. Tuttavia, le sue app aggiornate sia su iOS che su Android sono state ben accolte e Reddit sembra essere consapevole che queste app sono ora un modo più popolare per navigare nel sito Web rispetto a un browser desktop su un PC o un laptop.