La famosissima casa automobilistica italiana Lamborghini ha da poco lanciato ufficialmente sul mercato la sua nuova supercar ibrida dalla potenza spaventosa. Si tratta della nuova Lamborghini Countach LPI 800-4, la quale è in grado di raggiungere una potenza di oltre gli 800 CV.

Durante l’evento motoristico The Quail negli Stati Uniti, il noto marchio automobilistico italiano ha quindi presentato la sua nuova supercar ibrida davvero sbalorditiva. Lamborghini Countach LPI 800-4 può infatti contare sulla presenza di due motori. Il primo è un motore V12 a benzina da 6.5 litri e con una potenza di 780 CV, mentre il secondo è un motore elettrico da 34 CV. Il tutto porta quindi la vettura a poter sfruttare una potenza complessiva di ben 814 CV, raggiungendo una velocità massima di 355 km/h e passando da 0 a 200 km/h in appena 8 secondi.

Dal punto di vista estetico e di design, la nuova supercar ibrida di Lamborghini si ispira alla precedente Countach, presentando comunque materiali come la fibra di carbonio ed un tetto elettrico fotocromatico. Si tratta di una vettura molto esclusiva e che verrà distribuita in soli 112 esemplari, ma al momento non è ancora stato comunicato il prezzo di vendita ufficiale.

Stephan Winkelmann, ovvero l’amministratore delegato dell’azienda, ha così commentato questa nuova supercar ibrida: “La Countach LPI 800-4 è una vettura visionaria, proprio come lo era la sua antenata […] è una delle icone più importanti del settore automobilistico e incarna non solo i principi di design e ingegneria di Lamborghini, ma rappresenta anche quella che è la nostra filosofia: reinventare i limiti, ottenere risultati inaspettati e straordinari e, cosa più importante, far sognare.”