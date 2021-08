Il nuovo volantino Unieuro lancia davvero tantissimi sconti, mettendo a disposizione degli utenti la possibilità di accedere a prezzi ridottissimi, anche su prodotti dalla qualità decisamente superiore alle più rosee aspettative.

A differenza di quanto accade da Euronics e Trony, in questo caso gli acquisti possono essere completati in ogni singolo punto vendita in Italia, con possibilità anche di accedervi tramite il sito ufficiale dell’azienda, e ricevendo in cambio la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, previo raggiungimento dell’ordine di 49 euro. In caso contrario si consiglia la spedizione presso il negozio più vicino alla propria abitazione, sempre gratuita.

Unieuro: tantissimi sconti speciali per gli utenti

Il top di gamma da non lasciarsi assolutamente sfuggire da Unieuro è chiaramente il Samsung Galaxy S21, un dispositivo veramente molto interessante, caratterizzato da prestazioni di altissimo livello, ed un prezzo complessivamente accettabile. Al giorno d’oggi, infatti, l’utente può decidere di acquistarlo a soli 779 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna, ed in versione completamente no brand.

Coloro che invece saranno disposti a spendere meno di 500 euro, troveranno ugualmente pane per i propri denti, nelle disponibilità di Samsung Galaxy A22, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi redmi Note 9T, Realme 8 Pro o similari. Se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale di Unieuro, dovete aprire quanto prima le pagine che potete trovare elencate qui sotto, ricordandone la disponibilità sul territorio e online sul sito ufficiale.