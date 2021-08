Iliad nel corso di queste settimane continua a promuovere la sua offerte speciale chiamata Flash 120. Gli utenti che scelgono questa promozione avranno in cambio un pacchetto che comprende minuti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per internet. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro al mese.

Iliad, ancora uno stop per i vecchi clienti con Flash 120

La Flash 120 resta quindi la migliore proposta sul mercato per tutti coloro che desiderano attivare un nuovo piano con Iliad. Al tempo stesso, però, c’è una nota negativa legata proprio a questa ricaricabile. Il gestore francese, confermando una sua oramai chiara strategia commerciale, non prevede per i vecchi utenti la possibilità di effettuare il cambio tariffa.

Per la compagnia telefonica è infatti ancora valida la corrispondenza che si deve venire a creare tra il profilo tariffario e la ricaricabile prescelta. Il vincolo ha previsto una serie di utenti maggiormente penalizzati. Tutti coloro che nei primi mesi di attività di Iliad hanno scelto le ricaricabile Giga 50 o Giga 40, ora non possono passare alla più vantaggiosa Flash 120, una tariffa migliore sia per quanto concerne i consumi che per i costi mensili.

La Flash 120 di Iliad prevede quindi un preciso target di pubblico. Tutti coloro che, partendo da una SIM già attiva, desiderano scegliere questa ricaricabile devono procedere con l’attivazione di una nuova rete e dotarsi di un nuovo numero di telefono. L’attivazione, con queste condizioni, può essere richiesta anche attraverso il sito ufficiale del gestore.