Bitcoin: ritorna a salire la Criptovaluta più famosa, siamo intorno ai 42 mila dollari

Il Bitcoin in questo momento sta pian piano riportando in alto il suo valore, dopo aver raggiunto cifre molto inferiori al normale durante le scorse settimane. Attualmente sembra infatti che la celebre moneta virtuale stia salendo a ritmi abbastanza costanti, avendo fatto registrare un aumento fino a circa 42.000 $. Ricordiamo che attualmente il Bitcoin resta ancora circa il 40% al di sotto del massimo tetto raggiunto ad aprire, soprattutto dopo la repressione della Cina.in oriente si è infatti deciso di screditare l’attività di mining, la quale è scesa di circa il 75% rispetto a settembre del 2019. Anche Elon Musk, numero uno di Tesla, aveva screditato il Bitcoin e il modo con il quale venivano effettuate le transazioni:

“Le criptovalute sono una buona idea sotto diversi aspetti e crediamo che abbiano un futuro promettente. Ma questo futuro non può avvenire a costi elevati per l’ambiente”

Attualmente però si cominciano a fare le previsioni su quale sarà il valore futuro del Bitcoin, che secondo qualcuno potrebbe arrivare a 100.000 $.

Bitcoin: anche la Nigeria abbraccia la Criptovaluta e il valore sale

In Nigeria si era deciso di porre uno stop al trading delle criptovalute, non ottenendo però i risultati sperati. Per tutti coloro che non lo sapessero ad esempio la Nigeria è uno dei paesi con il maggior scambio di Bitcoin in assoluto nella modalità P2P. Sì piazza quindi dietro solo agli Stati Uniti per volume di scambio.

L’allentamento delle misure contro il Bitcoin avrebbe contribuito dunque alla crescita del valore della celebre moneta virtuale. Ora bisognerà capire quali saranno i risvolti futuri con un quadro che potrà delinearsi già nelle prossime settimane.