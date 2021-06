Apple ha presentato oggi agli sviluppatori iOS 15 beta 2 e iPadOS 15 beta 2, i primi aggiornamenti dalla versione iniziale presentata al WWDC 2021 all’inizio di questo mese. Secondo le note di rilascio di iPadOS 15 beta 2 sul sito Web di Apple Developer, la versione odierna non può essere installata sulla versione Wi-Fi + Cellular dell’iPad Pro da 9,7 pollici.

Il motivo è sconosciuto, ma probabilmente Apple ha riscontrato qualche problema serio e ha scelto di saltare questa versione per i modelli di iPad interessati. La nuova beta di iOS 15 ‘ha risolto un problema che causava il funzionamento imprevisto di iCloud Private Relay‘.

iOS 15 beta 2: risolti un paio di problemi con le app

Apple ha rivelato una nuova icona per la sua app Maps al WWDC 2021, ma non è stata inclusa in iOS 15 beta 1. Ora con la beta 2, la nuova icona Maps è presente e ci sono anche le indicazioni stradali animate all’interno dell’app. Apple ha anche menzionato all’inizio di questo mese che i Memoji sarebbero stati aggiornati con nuovi look, inclusa l’opzione per impostare un outfit personalizzato. Queste opzioni sono ora disponibili con iOS 15 beta 2.

Quando apri l’app Meteo in iOS 15 beta 2 per la prima volta, vedrai una schermata di benvenuto che evidenzia le sue nuove funzionalità e il design aggiornato. Quick Note era già disponibile in iPadOS 15 beta 1, ma ora con la beta 2 gli utenti possono scorrere dall’angolo in basso a destra per attivare Quick Note. SharePlay, invece, è una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere un brano, un video o persino lo schermo dei propri dispositivi durante una chiamata FaceTime, ora presente in beta 2.

Apple ha rimosso l’opzione per abilitare l’audio Lossless su HomePod con iOS 15 beta 2. In precedenza esisteva un’opzione per lo streaming di brani Lossless su HomePod all’interno dell’app Home. Molto probabilmente questa opzione è stata temporaneamente rimossa a causa di qualche problema e tornerà in una versione futura.