La cancellazione di questa serie TV ha prodotto una reazione inaspettata che in questi giorni ha visto un’impennata di ascolti su Netflix. Si tratta di Manifest, il titolo statunitense con protagonisti Melissa Roxburgh e Josh Dallas. Scopriamo insieme questo evento incredibile che potrebbe riaccendere le speranze per un seguito magari voluto da Netflix.

“Stiamo cercando di trovare un modo per concludere la serie. Potrebbe volerci una settimana, un mese, un anno. Ma non ci arrendiamo. Vi meritate un finale della storia. Mantenete acceso il dibattito. Se funzionerà, sarà grazie a voi“. Sono queste le parole di Jeff Rake, produttore di Manifest, la serie TV da poco approdata su Netflix a seguito della sua cancellazione.

Manifesters!

Your support is awe-inspiring. We’re trying to find a way to conclude the series. Could take a week, a month, a year. But we’re not giving up. You deserve an end to the story.

Keep the conversation alive. If it works out, it’s because of YOU. 🙏⁰⁰#SaveManifest

— Jeff Rake (@jeff_rake) June 27, 2021