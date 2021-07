Ancora una volta Netflix, da “buon samaritano” ci ha visto lungo e salvando un’altra serie TV dalla cancellazione. Incredibile, ma vero, oggi è al primo posto nella classifica dei Top 10. Bentornata Manifest! Chissà se Netflix ha in programma di portarla, come la produzione aveva deciso, fino alla sesta stagione! Scopriamo insieme cosa è successo negli USA.

Manifest: NBC la vuole eliminare e Netflix la salva

Era arrivata alla sua terza stagione e davanti a sé aveva ancora la promessa di una lunga vita, almeno fino alla season 6. Tuttavia NBC ha deciso di stroncare i suoi sogni ed eliminarla dalla programmazione della sua emittente. Stiamo parlando di Manifest, una serie TV misteriosa che racconta la storia di alcuni passeggeri di un volo che, una volta atterrati, scoprono di aver passato 5 anni su quell’aereo.

Niente paura, se vi è piaciuto questo piccolissimo assaggio e siete abbonati a Netflix, sappiate che il colosso americano dello streaming ha deciso di salvare questa serie TV dalla morte certa. E sembra aver fatto proprio bene visto che in pochissimi giorni, da quando è presente sul catalogo, negli USA ha raggiunto il primo posto tra i titoli più visti.

‘Manifest’ Planted At #1 On Netflix As Fans Rally To Save It via @forbes #SaveManifest https://t.co/ceLXTupTs9 — Paul Tassi (OLED Model) (@PaulTassi) July 2, 2021

Questa serie TV si è quindi, per ora, fermata alla terza stagione. Ancora non sappiamo se Netflix deciderà di investire nelle prossime insieme all’ideatore di Manifest, Jeff Rake. Sappiamo di per certo che è partita una campagna “Save Manifest” sul sito ufficiale delle petizioni Change.org.

Manifesters! We need your help to show @/warnerbrostv, @/nbc, @/netflix, @/hulu and all other streaming services how big and international Manifest’s audience is! Which is why we’re introducing #ManifestersFrom! pic.twitter.com/rHa1UFbHRm — Save Manifest (@SaveManifest) July 5, 2021

Ad oggi le firme raccolte sono 52.026, ma sembrano essere in costante aumento. Stessa storia era successa per Lucifer e ora, su Netflix, siamo arrivati alla quinta stagione, in attesa della sesta.

Manifesters, Manifest has been @netflix’s No. 1 show for 25 days straight, No. 1 in Netflix’s Top 10 going on 8 days straight, is Popular on @hulu, Trending on the @nbc app and a Standout Drama on the @peacocktv app. Keep streaming Manifest and posting! ✈️ #SaveManifest pic.twitter.com/h8P5ztmrXg — Save Manifest (@SaveManifest) July 6, 2021

Insomma, quando c’è audience Netflix non si tira indietro, quindi pensiamo che potrebbe esserci ancora parecchia strada davanti a Manifest. Per ora i nuovi fan dovranno accontentarsi delle due stagioni disponibili in attesa che a catalogo compaia anche la terza. Per il resto si vedrà.

Purtroppo non è andata bene per un’altra serie TV Netflix, Good Girls, cancellata da NBC e che il colosso dello streaming non ha salvato.