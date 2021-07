A quanto pare, secondo le previsioni di SpaceWeatherLive, la Terra non è a rischio impatto con una tempesta solare. Anzi, sembra che nulla sia in arrivo. Cerchiamo di capirci qualcosa in quella che sembra essere una vicenda molto fake e poco catastrofica. Ci dispiace per chi credeva davvero che il nostro Pianeta potesse cadere in un blackout generale a causa della tempesta solare che prima era in arrivo e ora pare non esistere nemmeno.

Le previsioni di SpaceWeatherLive non segnalano una tempesta solare in arrivo

Al momento della scrittura di questo articolo, in merito alle voci che la notizia su una tempesta solare in arrivo fosse falsa, noi di Tecnoandroid ci siamo collegati al sito SpeaceWeatherLive.com. In questo modo abbiamo cercato di appurare la faccenda.

Qui abbiamo potuto verificare le previsioni e i dati reali in merito all’intensificarsi dei sintomi e degli elementi che, se segnalati, preannuncerebbero l’arrivo di una tempesta solare. Sono molte infatti le testate giornalistiche che hanno diffuso la notizia.

I dati che vi mostreremo sono stati “preparati dal Dipartimento di Commercio degli Stati Uniti, NOAA, Centro di Previsione Meteorologica Spaziale e elaborati da SpaceWeatherLive.com“.

In base all’osservazione e previsione delle attività di radiazione solare della NOAA, ecco i risultati pubblicati:

“le radiazioni solari , come osservato dal GOES-16 della NOAA nelle ultime 24 ore, erano sotto la soglia del livello di tempesta di scala S “;

, come osservato dal GOES-16 della NOAA nelle ultime 24 ore, erano del di tempesta di “; “non è prevista alcuna attività significativa della regione attiva favorevole alla produzione di tempeste di radiazioni“.

Molti erano preoccupati anche per un possibile interruzione dell’energia elettrica per qualche ora. I dati disponibili e pubblicati sul sito confermano che “nessun blackout radio” è stato “osservato nelle ultime 24 ore”. A conferma che, molto probabilmente, non sarà una tempesta solare a provocare disagi futuri, c’è l’immagine qui sotto che indica le percentuali di possibilità.

Svelato l’arcano mistero sui Raggi X e Gamma

Abbiamo quindi svelato l’arcano mistero sui Raggi X e Gamma in arrivo sulla Terra. Quelli che avrebbero potuto causare problemi di rete, errori nella geolocalizzazione con il segnale GPS e interruzioni alle trasmissioni della TV satellitare.

In conclusione possiamo dire che, in base alle informazioni registrate dal Centro di Previsione Meteorologica Spaziale, non sembra esserci nessuna tempesta solare in arrivo. Forse ci siamo tutti lasciati prendere dalla notizia e dall’adrenalina di vivere qualcosa di nuovo ed emozionante. Come se il Covid-19 e tutte le conseguenze relative non bastassero.