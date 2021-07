Da diversi giorni vi stiamo parlando di una tempesta solare con blackout generale di energia elettrica compreso. Un fenomeno naturale che sta preoccupando molti. È vero, siamo nell’occhio del ciclone di una tempesta solare, ma non dobbiamo farci prendere dal panico. Quello che sappiamo è che sta arrivando sulla Terra un flusso di vento solare ad alta velocità. Per tranquillizzare gli animi, scopriamo insieme quali saranno le conseguenze di questo evento.

Una tempesta solare è in arrivo sulla Terra

Siete pronti alla tempesta solare che sta per impattare con la Terra travolgendola di onde elettromagnetiche, raggi X e raggi Gamma? Detta così sembrerebbe l’anticipazione di una catastrofe. In realtà è un fenomeno abbastanza tranquillo che genera solo qualche disagio.

Ad aver allertato il mondo intero sono state le previsioni meteorologiche pubblicate dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Tuttavia questa tempesta solare non creerà particolari danni, se non qualche interruzione a ciò di cui noi ormai siamo diventati dipendenti.

Si parla di energia elettrica e un blackout generale di circa un’ora o poco più. Qualche down di rete, come già successo nei giorni scorsi, che rendono impossibile navigare in internet e inviare o ricevere chiamate ed SMS.

Anche il segnale GPS sarà compromesso temporaneamente dalla tempesta solare. Infatti non è da escludere che i navigatori satellitari possano fare i capricci in questo periodo. Infine, chi assiste ai suoi programmi televisivi preferiti tramite satellite, potrebbe subire fastidiose interruzioni.

L’aurora boreale

Questa tempesta solare potrebbe anche innescare il fenomeno delle aurore boreali. Molto più amplificato, nel caso succedesse, queste saranno visibili addirittura da New York. Incredibile vero?

Uno spettacolo unico che indubbiamente ci riserverà qualche disagio, ma in alcune parti del mondo regalerà shows incredibili. Sicuramente, per i pochi fortunati, da non perdere. Tutti gli altri, invece, si dovranno accontentare di qualche video ripreso da chi era presente.

In conclusione, questa tempesta solare che sta avanzando e invadendo la Terra non è un evento da ritenersi pericoloso. Certo, qualche precauzione in più non guasta mai.