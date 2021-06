Vodafone si concentra ancora una volta sulle offerte legate alla portabilità del numero per i nuovi clienti. Il gestore inglese ha messo in campo per la stagione estiva una serie di promozioni molto vantaggiose, per soglie di consumo e prezzi. L’obiettivo è contrastare Iliad e TIM.

Vodafone, la nuova tariffa con 100 Giga per internet 4G

Una delle migliori ricaricabili di Vodafone per la stagione estiva si chiama Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti no limits verso tutti per le chiamate, SMS infiniti e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto è di 8,99 euro ogni trenta giorni.

Gli utenti di Vodafone che scelgono questa ricaricabile avranno quindi anche un prezzo mensile più basso rispetto a quello proposto da Iliad con la sua nuova tariffa Flash 120. I clienti dovranno impegnarsi soltanto al pagamento di una soglia extra di 10 euro per le spese di attivazione della SIM.

A differenza delle precedenti occasioni, Vodafone offre anche una garanzia agli abbonati che scelgono questa ricaricabile. Il gestore infatti prevede costo bloccato almeno nei primi sei mesi di abbonamento. La Special 100 Giga può essere attivata presso un negozio ufficiale del provider sul suolo nazionale. Soltanto per gli abbonati di Iliad sarà disponibile la sottoscrizione online.

Oltre a questa vantaggiosa offerta, i clienti che desiderano attiva una SIM con Vodafone potranno anche scegliere la Special 50 Giga. Le soglie di consumo prevedono chiamate illimitate, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga. Il prezzo di rinnovo previsto è di 7,99 euro ogni trenta giorni.