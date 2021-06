Kena Mobile batte Vodafone e Iliad con 3 offerte e il rimborso fino a 50€

Tutti i provider virtuali stanno dando il meglio in questo periodo, proponendo offerte strepitose corredate da prezzi fuori dal mercato. Ora come ora uno dei migliori in assoluto è Kena Mobile senza dubbio, il quale si appoggia sulla rete Tim per offrire una qualità eccezionale.

Nell’ultimo periodo poi ci sono tre offerte di gran livello, le quali possono consentire anche di avere un rimborso fino a 50 €. Presentando un amico infatti sarà possibile ottenere un rimborso di 5 €, il tutto per un massimo di 10 volte. In questo modo sarà possibile raccogliere 50 € da allineare all’offerta attualmente attiva.

Kena Mobile: tre offerte davvero interessanti con moltissimi contenuti interni

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: