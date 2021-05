Non è stato un weekend facile, quello appena trascorso, per gli appassionati che attendono l’uscita di GTA 6. Colpevole è stata una fuga di notizie proprio in merito al nuovo capitolo di questo videogioco il cui successo è tra i più longevi della storia. Infatti su Twitter è stata pubblicato un leak di quella che dovrebbe essere la nuova mappa di GTA 6. Sarà vero oppure si tratta di un fake? Scopriamolo insieme, ma la verità si saprà solo dalla viva voce di Rockstar Games.

Una nuova mappa di GTA 6 è apparsa su Twitter

Cerchiamo concentrarci ora su ciò che è accaduto. Teniamo a precisare che non si tratta di un profilo ufficiale di Rockstar Games. Domenica 6 maggio sul profilo twitter Rockstar Türkiye (@rockstarturk) è stato pubblicato un leak. Le foto riguarderebbero quella che, secondo quanto dichiarato dall’account, sarebbe la nuova mappa di GTA 6.

Sözde sızdırılmış bir GTA 6 haritası olması muhtemel görüntüler ortaya çıkmış durumda. Sol taraftaki görsel tam hali, sağ taraftaki görsel ise GTA V’teki harita ile sızdırıldı diye piyasada gezen haritanın detaylı analizini görebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz? #gta6 pic.twitter.com/1COV2EfMWf — Rockstar Türkiye (@rockstarturk) May 16, 2021

Tutti i particolari che Rockstar Türkiye avrebbe rivelato riporterebbero l’ambientazione del nuovo capitolo ancora a Vice City. Con dovizia di particolari, il leaker, ha aggiunto anche un confronto fotografico con quella di GTA V.

Ecco cosa ha twittato l’account con una traduzione forse poco precisa, ma che dà il senso del contenuto: “Sono emerse possibili immagini di una mappa GTA 6 presumibilmente trapelata. Potete vedere la versione completa a sinistra e un’analisi dettagliata con la mappa di GTA V“.

Nessuna conferma o smentita da Rockstar Games

Ovviamente ci sono molti dubbi sul fatto che questa notizia su GTA 6 sia una rivelazione fake. Ad ogni modo per conoscere la verità bisognerà attendere Rockstar Games che non ha ancora confermato e nemmeno smentito.

Attendiamo ulteriori sviluppi cercando di capire quando il nuovo capitolo potrebbe uscire al pubblico dei più affezionati gamer di GTA 6. Stando a diverse indiscrezioni potrebbe essere annunciato o nel 2022 oppure addirittura nel 2023. Anche perché non capita tutti i giorni di poter sfruttare il successo così incredibile e lungo di GTA V.