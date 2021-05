Come tutti i titoli prodotti da Rockstar anche GTA 6 viene atteso con un incredibile hype da tutti gli appassionati. La storia, dal momento della definitiva consacrazione della casa di produzione americana, avvenuta con il lancio di GTA III, si è ripetuta ciclicamente. Che si trattasse di Vice City, di San Andreas o di uno dei capitoli di Red Dead Redemption il pubblico ha sempre atteso con grande attenzione e trepidazione l’uscita dell’ultimo giro di Rockstar.

Non poteva essere diversamente con il nuovo capitolo di quella che è certamente la serie videoludia più conosciuta e amata del mondo. Per dare un’idea dell’appezzamento basti pensare al percorso fatto dal precedente capitolo. GTA V ha visto la luce su PS3, si è sviluppato fino al massimo delle sue potenzialità su PS4 e in fine è sbarcata persino su PS5 senza mai perdere utenti.

GTA 6: ecco cosa sappiamo del nuovo gioco Rockstar

Stando ai rumors fino ad oggi trapelati il prossimo capitolo di GTA dovrebbe svolgersi nei giorni nostri e, benché non si abbaiano ancora conferme dovrebbe coinvolgere più di una città; secondo alcuni infatti GTA 6 potrebbe possedere la mappa più grande mai vista all’interno di un gioco.

Un’altra possibilità, questa più concreata, è che finalmente si possa interpretare anche un personaggio giocante di sesso femminile, inoltre gli NPC saranno datati di un’intelligenza artificiale mai vista fino ad oggi. Per quanto riguarda la data di uscita invece non si hanno ancora certezze. In molti sperano che il titolo Rockstar nella prima metà del 2022, tuttavia sembra molto più probabile che il lancio possa slittare al 2023.