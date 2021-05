Con un trailer a sorpresa, Netflix ha riacceso l’entusiasmo dei fan per Stranger Things. In queste ore infatti è arrivato su YouTube un teaser che definire misterioso è riduttivo. Infatti, il video è intitolato “Undici, stai ascoltando?” e mostra un centro di ricerca molto simile a quello di Hawkins, cittadina dell’Indiana in cui si svolgono gli eventi della serie.

Una delle varie sequenza mostra un uomo che sembra il dottor Martin Brenner entrare in una stanza. I bambini presenti all’interno lo salutano chiamandolo papà, proprio come faceva la piccola Undici quando era prigioniera per sottoporla agli esperimenti.

Purtroppo il video dura poco più di un minuto e non è possibile capire se si tratti di un flashback di Undici o di un secondo laboratorio di ricerca. Inoltre, la descrizione del video non aiuta a sciogliere il mistero.

Netflix pubblica a sorpresa un teaser per Stranger Things

La didascalia del video mostra semplicemente le cifre 002/004, che al momento sembrano prive di significato. Possiamo affermare che il teaser pubblicato a sorpresa solleva molti più interrogativi di quanti ne possa spiegare.

Per il momento, l’unica certezza riguarda lo stato di produzione della serie. Sappiamo che la quarta stagione di Stranger Things ha subito molti ritardi durante la fase delle riprese a causa della pandemia.

Proprio nei giorni scorsi, Finn Wolfhard è tornato a parlare dell’argomento. L’attore che interpreta Mike Wheeler ha espresso i propri dubbi sul debutto della serie entro l’anno. Tuttavia, considerando l’arrivo di questo trailer, è certo che qualcosa si sta muovendo e Netflix potrebbe rilasciare maggiori dettagli su Stranger Things con una mossa a sorpresa.