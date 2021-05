Vodafone Happy Friday: nuovi regali solo oggi e offerte telefoniche fino a 100GB

Mediante alcune indagini condotte da diversi siti web, Vodafone risulta il gestore che ispira più fiducia. Il discorso concerne la qualità del servizio, il quale risulta impeccabile anche in altri paesi europei. Non sono stati dello stesso avviso tutti gli utenti che hanno abbandonato Vodafone con lo scopo di sottoscrivere una promo di altri gestori.

Proprio per questo motivo l’azienda anglosassone sta cercando di riprendersi gli ex clienti. Intanto per i suoi utenti ecco i regali del venerdì con l’iniziativa Happy Friday:

Vodafone: queste sono le offerte migliori per poter rientrare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited