Tra qualche giorno Iliad celebrerà il suo terzo anni pieno di attività in Italia. Il provider francese in questi ultimi mesi si è confermato come l’operatore più conveniente per quegli italiani che serieranno avere offerte low cost e soglie di consumo molto ampie. Anche a Maggio gli abbonati potranno attivare la nuova tariffa Flash 100.

Iliad, la nuova tariffa: 100 Giga e 5G incluso nel prezzo

Nel dettaglio, la promozione mette a disposizione di tutti i clienti un pacchetto che prevede 100 Giga per navigare in internet con le velocità del 5G, chiamate senza limiti e SMS da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il pagamento mensile della promozione è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Il prezzo per i clienti è bloccato e non sono previste rimodulazioni. Agli utenti che scelgono questa tariffa di Iliad saranno richiesti soltanto 10 euro nel momento dell’attivazione. Questo costo extra è necessario per il rilascio della SIM Iliad.

Ci sono importanti extra per tutti gli utenti che decidono di attivare la Flash 100. La novità più importante di questa promozione è senza alcun dubbio il 5G che sarà disponibile completamente a costo zero. Iliad decide quindi di opporsi al modello commerciale di TIM e Vodafone, con la presenza di opzione aggiuntive legate proprio alla connessione 5G.

Ad oggi il 5G di Iliad rappresenta una realtà in 20 città italiane. Il provider francese ha deciso in questa prima fase di sperimentazione di privilegiare i capoluoghi principali della nazione, tra questi Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Entro la fine dell’anno il 5G di Iliad sarà disponibile in ulteriori città.