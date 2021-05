Arrivano novità davvero importanti sul fronte del settore smartphone e che riguardano da vicino Samsung. Il produttore sudcoreano sta preparando il suo primo pieghevole con fotocamera integrata sotto il display.

Stiamo ovviamente parlando dell’attesissimo nuovo Galaxy Z Fold 3, il prossimo pieghevole di punta che Samsung lancerà entro la prossima estate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Fold 3 potrebbe avere la fotocamera sotto al display

Sono trapelate alcune immagini relative al nuovo dispositivo, , tratte molto probabilmente da materiale che Samsung userà per marketing del suo nuovo dispositivo, Galaxy Z Fold 3 sarà il primo smartphone pieghevole nella storia ad avere una fotocamera integrata sotto il display. Pertanto il display non necessiterà di tagli o fori. Una seconda novità molto importante è sicuramente la S Pen.

Infatti Galaxy Z Fold 3 godrà del supporto della S Pen, la quale, secondo gli ultimi rumor trapelati in rete, sarà definita Hybrid S Pen. Una terza immagine invece mostra la probabile configurazione a tre sensori della fotocamera principale del pieghevole, della quale abbiamo già sentito parlare.

Al momento rimane incerto il resto della scheda tecnica di Galaxy Z Fold 3. È certo che dopo queste rivelazioni quasi ufficiali, il nuovo pieghevole di Samsung genererà attese ancora rilevanti in tutto il mondo tech. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori indiscrezioni su questo dispositivo e sul fratello minore Galaxy Z Flip 2.