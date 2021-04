L’operatore virtuale di Vodafone, ovvero ho Mobile, propone sempre numerose offerte e promo con minuti illimitati, SMS e tanti giga da sfruttare per navigare in internet. Si tratta di offerte caratterizzate dal prezzo molto basso e concorrenziale. Vediamo in particolare quali sono le migliori offerte da attivare per questo mese.

Ecco le migliori offerte da attivare di ho Mobile

Come già accennato, l’operatore virtuale ho Mobile dispone di un catalogo di offerte piuttosto interessanti e dedicate a diverse tipologie di clienti.

La prima offerta di questo operatore ha un costo mensile di 5,99 euro ed è riservata a tutti i clienti che devono effettuare la portabilità da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e alcuni operatori virtuali. Grazie ad essa i clienti avranno a disposizione ben 70 GB di traffico internet con connettività 4G e minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

La seconda offerta è ancora più interessante. Ad un costo mensile di 7,99 euro, infatti, si potranno sfruttare ben 100 GB di traffico internet (sempre con connettività 4G) e minuti ed SMS illimitati. Anche in questo caso, si tratta di una promo dedicata agli ex clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e alcuni operatori virtuali.

La terza offerta ha un costo di 8,99 euro al mese e prevede 70 GB di traffico internet e minuti ed SMS senza limiti. Potranno attivarla tutti i clienti provenienti da Kena Mobile, Daily Telecom e tutti i nuovi numeri.

La quarta e ultima offerta è invece dedicata a tutti gli ex clienti di noti operatori telefonici, ovvero TIM, WindTre, Vodafone e Very Mobile. Ad un costo di 13,99 euro al mese si avranno sempre a disposizione 70 GB e minuti ed SMS illimitati.

Vi ricordiamo che le prime due offerte non prevedono alcun costo di attivazione e di spedizione, ma è previsto un costo per la scheda SIM di 0,99 euro. Per le ultime due offerte, invece, è previsto un costo di attivazione di 9 euro e 0,99 euro di costo per la scheda SIM, ma la spedizione è gratuita.