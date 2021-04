Chi ama le serie TV saprà sicuramente chi è Bryan Cranston. L’attore ha interpretato magnificamente Walter White in Breaking Bad, e gode della stima di milioni di fan nel mondo. Ora, dopo un po’ di tempo, ha deciso di ripresentarsi sul piccolo schermo tramite la nuova miniserie distribuita in Italia da Sky Atlantic, ovvero Your Honor.

Sicuramente, l’attore ha avuto tanti riscontri positivi durante l’esperienza della serie TV registrata in New Mexico, ma anche in altri ruoli molto importanti ha saputo dare il suo grande contributo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli sulla miniserie.

Your Honor: quello che dobbiamo sapere prima di guardare la miniserie

Come detto in precedenza, la miniserie sarà distribuita da Sky Atlantic, e andrà a parlare nel dettaglio come si respira la vita dal punto di vista giudiziario negli Stati Uniti. Infatti, la serie narra di un giudice di New Orleans, di nome Michael Desiato, e della sua rigorosità nel rispettare le regole dal punto di vista morale. Tuttavia, questa vacilla nel momento in cui al figlio Adam capita un evento molto spiacevole.

Un anno prima della narrazione dei fatti, Desiato rimane vedovo, e Adam va a trovare la madre al cimitero giusto un anno dopo con la sua auto. Tuttavia, quest’ultimo si imbatte in una gang del posto, che lo costringe a fuggire. Mentre corre in auto, cerca di trovare il suo inalatore, ma purtroppo durante la ricerca investe un motociclista, uccidendolo all’istante.

Desiato, inizialmente, invita il figlio a costituirsi, ma successivamente scopre che il motociclista investito non è uno qualunque. Infatti, è Rocco Baxter, figlio di un boss di New Orleans. Il giudice è molto combattuto e in netto contrasto con sé stesso, poiché sa che se il figlio dovesse andare in prigione, all’interno delle mura del carcere potrebbe andare facilmente incontro alla morte.