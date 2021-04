In occasione della Notte degli Oscar, il piano tariffario Creami Wow Weekend 30GB targato PosteMobile torna ad essere commercializzato per tutto il periodo intercorrente tra ieri 21 ed il 25 Aprile 2021, salvo eventuali proroghe o cambiamenti.

In questo momento espleta i propri servizi attraverso la rete WindTre fino in 4G e 4G+ per le nuove SIM “Full” con velocità fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Ricordiamoci insieme cosa propone l’offerta.

PosteMobile: sta ritornando la Creami WOW Weekend 30 GB

Creami Wow Weekend 30GB prevede un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati per la navigazione in internet, in 2G, 3G e 4G+. Il tutto al costo di 4.99 euro al mese. Sono inclusi, senza costi aggiuntivi, anche i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212, cosi come l’hotspot.

L’offerta è a tempo indeterminato e si rinnova automaticamente ogni mese, mediante addebito dei costi sul credito residuo disponibile sulla SIM. Il mancato rinnovo per cause imputabili alla mancanza di credito, comporta l’applicazione delle tariffe a consumo di 18 centesimi di euro al minuto per il traffico voce, 12 centesimi di euro per ogni SMS inviato e la tariffa base giornaliera di 3,50 euro per 400 Megabyte di traffico dati alla prima connessione e solo in caso di utilizzo.

La si può sottoscrivere online, visitando il sito web ufficiale dell’operatore, o attraverso contatto telefonico con un consulente. I già clienti non possono attivarla. E’ richiesto un contributo iniziale di 20 euro per l’acquisto della nuova SIM PosteMobile, con 10 euro di traffico telefonico. Il costo di attivazione e spedizione al domicilio indicato sono inclusi. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.