Nei giorni scorsi erano emersi in rete alcuni teaser del nuovo SUV elettrico targato Volkswagen e nella giornata di ieri, in occasione del Salone di Shanghai, l’azienda lo ha finalmente svelato. Si tratta del nuovo Volkswagen ID.6 il quale, almeno per il momento, sarà riservato esclusivamente per il mercato cinese.

Ufficiale Volkswagen ID.6, il SUV elettrico a 7 posti per il mercato cinese

Ufficiale dunque il nuovo SUV elettrico della casa automobilistica tedesca e che sarà riservato per la sola Cina. Questo veicolo sarà disponibile in due versioni con un design leggermente differente. Abbiamo Volkswagen ID.6 X e Volkswagen ID.6 Cross. Entrambe dispongono di dimensioni e spazi interni piuttosto generosi e che permettono di avere ben 7 posti. Nello specifico, abbiamo 4.876 mm di lunghezza, 1.848 mm di larghezza e 1.680 mm di altezza.

Oltre allo spazio, all’interno del veicolo non manca la tecnologia. Di serie, ad esempio, l’infotainment connesso con schermo da 12 pollici, l’Head-up Display, un assistente vocale e altri servizi digitali specifici per il mercato cinese. Oltre a questo, troviamo la piattaforma MEB, già presente su alcuni modelli precedenti dell’azienda.

Dal punto di vista prestazionale, entrambi i modelli della Volkswagen ID.6 saranno distribuiti in più versioni differenti, con motori dotati di una potenza che va dai 180 CV ai 305 CV. Il modello più prestante sarà inoltre in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi. La velocità massima raggiungibile, però, sarà comunque di 160 km/h, in quanto sarà limitata elettronicamente. Si potrà poi scegliere tra due batterie, la prima da 58 kwh e con una autonomia di 436 km e la seconda da 77 kwh e 588 km di autonomia su strada.