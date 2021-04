Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato di una falla di sicurezza di WhatsApp, che permetterebbe di bloccare completamente l’account di qualsiasi utente semplicemente conoscendo il suo numero di telefono associato.

Solo qualche ora fa è spuntato un nuovo report che, purtroppo, parla di un altro problema di privacy all’interno della piattaforma. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

WhatsApp: nuovo problema di sicurezza

Come descritto dai ricercatori di Traced, è possibile vedere lo stato di un profilo, ovvero se online o offline, semplicemente conoscendo il numero di telefono. Conseguenza di ciò è la possibilità di risalire all’ultimo accesso di un utente, anche se questo ha disabilitato l’opzione apposita dalle impostazioni di WhatsApp.

Su App Store e Play Store esistono centinaia di app che si occupano proprio di tracciare lo stato di una persona, notificando anche i cambiamenti e creando grafici per avere un quadro generale della situazione. Unica soluzione per l’azienda di Mark Zuckerberg sarebbe quella di consentire agli utenti di nascondere completamente il proprio stato, magari potendo scegliere se nasconderlo a tutti o solo ai numeri che non sono presenti in rubrica: al momento è infatti impossibile rendere del tutto privato lo stato, ma è possibile solo nascondere l’ora dell’ultimo accesso.

Per il momento queste sono le uniche informazioni che abbiamo, non ci resta che attendere ancora un paio di giorni per scoprire se il colosso rilascerà una dichiarazione o un bug fix che possa risolvere il problema. Vi terremo sicuramente aggiornati, come sempre.