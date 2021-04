Le novità su La Casa di Carta 5 non finiscono proprio mai, sembrano essere inesauribili. Quanto vorrebbero i fan che lo fosse anche questa serie TV Netflix. Purtroppo però la quinta sarà il finale di stagione per questo titolo. Quella che stiamo per dirvi è davvero un’indiscrezione shock che, se fosse vera, cambierebbe le sorti della trama del titolo più atteso della storia. Ecco tutti i dettagli di questa potente notizia.

Nuovi dettagli e una new entry nella banda fanno pensare a possibili spin-off futuri de La Casa di Carta

Iniziamo col dirvi che questi nuovi dettagli fanno pensare a possibili spin-off futuri. Ricordiamo come lo stesso produttore Álex Pina in una dichiarazione ha descritto i nuovi episodi de La Casa di Carta 5: “La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre“. Inoltre un altro dettaglio importante è che il finale sarà “aperto” così da lasciare spazio ad eventuali fantasie su un sequel differente.

Ma la notizia che più ci ha fatto accapponare la pelle è l’interpretazione che affaritaliani.it ha dato al finale della quarta stagione de La Casa di Carta.

“La celebre canzone Bella Ciao, un inno partigiano che nella serie diventa anche un simbolo delle rivendicazioni della squadra guidata dal carismatico Professore, è cantata proprio da Najwa Nimri, in una versione alternativa rispetto a quelle già sentite nella Casa de Papel“. Ciò potrebbe far presupporre ad un cambio di direzione che mai avremmo immaginato: la temibile Sierra potrebbe entrare nella banda!

Se fosse vero, chissà con quale città sarebbe ribattezzata l’ispettrice Sierra. Un nuovo ingresso non pare così tanto impossibile vista la decisione dell’ex agente Raquel Murillo. Inoltre Sierra dopo aver inscenato la morte di quest’ultima ed essendo state scoperte le sue pratiche di tortura inflitte a Rio, forse non ha più nulla da perdere. Ne La Casa di Carta 5 l’unica sua ultima spiaggia potrebbe proprio essere quella di diventare un membro della banda di criminali creata dal Professore.

Probabile uscita a settembre 2021

Alcuni rumors parlano di una possibile data di uscita a settembre 2021 per La Casa di Carta 5. Nulla è ancora certo e Netflix non ha confermato nessuna notizia in merito. Quindi non resta che attendere con pazienza l’arrivo dei nuovi episodi certi che ne sarà valsa davvero la pena.

Per ulteriori dettagli sulla data di uscita e altre novità in cantiere vi rimandiamo a questo articolo davvero interessante.