È incredibile come milioni di persone siano in trepidante attesa della nuova stagione de La Casa di Carta 5. Come dargli torto? Questa avvincente serie TV firmata Netflix sin dalla sua prima stagione è stata capace di appassionare e far innamorare tutti coloro che hanno iniziato a vederla. Episodio dopo episodio scoprire cosa succede in seguito diventa una dipendenza. Per noi di Tecnoandroid è difficile, ma dobbiamo dirvi la verità in merito alla sua data di uscita. Ecco le ultime novità che non faranno di certo piacere ai fan.

Triste notizia in merito alla data di uscita de La Casa di Carta 5

Una triste notizia sta raggiungendo tutti gli appassionati della fortunata serie TV Netflix La Casa di Carta. Riguarda proprio la data di uscita della tanto attesa quinta stagione. I nuovi episodi non sono arrivati il 7 aprile come promesso, ma questo già si sapeva. Allora vi starete chiedendo quale sia la novità.

Non è facile dirvelo, sappiamo quanto chi ama questa serie attende buone nuove. Ma la verità è che La Casa di Carta 5 non uscirà entro la fine di aprile. E peggio ancora non vedrà la luce su Netflix nemmeno entro il primo quadrimestre di quest’anno. La cosa certa, almeno per ora, è che l’uscita rimane programmata entro la fine del 2021.

Perché siamo stati ingannati dalle date fake?

Perché allora siamo stati ingannati dalla data del 7 aprile? Tutto ha avuto inizio da una foto postata sull’account ufficiale Netflix di Instagram. Il post ritrae il Professore e Berlino con scritto: “Questa foto sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La Casa di Carta”. Da qui le varie indiscrezioni che, come nel gioco del telefono senza fili, hanno prodotto la data incriminata.

Subito dopo ecco la correzione al 30 aprile. Tuttavia anche questa notizia su La Casa di Carta era fasulla. Altresì, come si è arrivati a questa notizia? Indagando nel web si è scoperto che tutto ha avuto inizio da un tweet di Nacho. Questo giovane spagnolo ha trasformato il suo account Twitter nella fonte di una super fake news. Cavalcando l’onda dell’errore ha giocato il ruolo di “professore” correggendo la data e indicandone una giusta. Ci sono cascati tutti!

Con le innumerevoli serie TV in uscita su Netflix, il colosso dello streaming non ha avuto il tempo di smentire tempestivamente queste fake su La Casa di Carta. Anzi, non lo ha proprio fatto. Neanche dopo, ma sarà davvero mancanza di tempo, semplice svista o queste fake news fanno piacere perché catturano l’attenzione dei fan?