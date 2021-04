Anche questa settimana si è rinnovato l’appuntamento con il programma di fidelizzazione gratuito WinDay, proposto dal brand unico WindTre. Con WinDay, per chi non lo sapesse, ogni giorno della settimana il brand unico WindTre offre una serie di sconti e regali di vario genere ai propri clienti iscritti.

Per aderire e partecipare, bisogna effettuare il download e l’installazione dell’app WindTre, eseguendo poi la successiva registrazione gratuita. Andiamo ora a scoprire i premi.

WinDay di WindTre: ecco i premi della settimana

Il restyling ha portato a un’interfaccia caratterizzata da una homepage rinnovata, riassuntiva di tutte le iniziative del programma, con quella del giorno in evidenza nella parte alta della schermata. Oggi, Martedì 13 Aprile 2021, quando partecipando al MUSIC QUIZ i clienti iscritti a WinDay avranno la possibilità di aggiudicarsi fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura, indovinando tutte le canzoni.

Domani, mercoledì 14 Aprile 2021, sarà la volta dell’ormai noto concorso a premi WinMercoledì in modalità Instant Win, che per l’occasione metterà in palio 3 premi complessivi consistenti in una bici elettrica Milano Bike FERRARA 2021, del valore di mercato singolo di 2.114,26 euro. Si procede Giovedì 15 Aprile 2021, con la disponibilità dei due concorsi Giga Quiz e WinQuiz, accessibili dall’app ufficiale WindTre tra le ore 08:00 e le 23:59.

Giga Quiz sarà rivolto ai soli clienti WindTre possessori di SIM ricaricabile che abbiano attivato preventivamente l’opzione denominata 100 GIGA FAST al costo di 99 centesimi di euro una tantum, che prevede 100 Giga di traffico dati validi per 1 giorno. WinQuiz, in versione Quiz Special Edition, verrà riproposto pure Domenica 18 Aprile 2021, ma con un montepremi ridotto a 2000 euro.

Confermato il Venerdì, come giornata dedicata allo shopping effettuato sul Crazy Store, l’e-commerce di WinDay, all’interno del quale i clienti WindTre possono acquistare diversi prodotti a prezzi scontati rispetto a quelli di listino, con spedizione gratuita inclusa. Infine, si chiude la settimana con l’iniziativa “WinCinema in streaming a casa tua”, attraverso la quale, tra Venerdì 16 e Domenica 18 Aprile 2021, i clienti dell’operatore arancione iscritti a WinDay potranno vedere un film gratuito in streaming, selezionabile da una selezione di film a noleggio disponibili su CHILI. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.