CoopVoce: nuove promo EVO con 50GB, si parte da soli 4,99 euro al mese

Ormai la telefonia italiana permette a tutti di avere a che fare con qualsiasi gestore che abbia in dotazione promozioni di alto livello. Anche i provider cosiddetti virtuali riescono ad offrire soluzioni eccezionali, soprattutto visti i prezzi che risultano sempre al di sotto delle medie.

CoopVoce è una delle sorprese più gradite di questi ultimi anni, visto che ha conservato alcuni dei suoi tratti fondamentali introducendone alcuni che gli hanno consentito di modificare il suo futuro in meglio. Erano tanti infatti gli utenti che credevano che questa realtà telefonica potesse scomparire da un momento all’altro, ma poi è arrivata la nuova strategia. Questa punta su tanti contenuti e soprattutto su prezzi molto bassi senza lasciare da parte la qualità. Per battere ancora una volta la concorrenza CoopVoce ha scelto di optare per tre nuove offerte telefoniche appartenenti ad una nuova linea chiamata EVO.

CoopVoce continua a dare prova di forza con le sue nuove offerte EVO

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS