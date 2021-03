Sembra che nei piani del noto produttore cinese Xiaomi ci sia un nuovo smartphone appartenente questa volta al marchio Poco. In particolare, secondo quanto è emerso in queste ore, potrebbe essere annunciato a breve il nuovo Poco M2 Reloaded. A rivelarlo è stato il codice sorgente di una build della MIUI 12.

Xiaomi pronta a svelare il nuovo Poco M2 Reloaded?

Sono passati soltanto pochi giorni dalla presentazione ufficiale anche per il nostro mercato degli ultimi smartphone a marchio Poco che si candidano ad essere i best buy del 2021, ovvero i nuovi Poco F3 e Poco X3 Pro. Nonostante questo, sembra che l’azienda non sia ancora sazia ma anzi. Nello specifico, il leaker Kacper Skrzypek ha individuato e pubblicato su Twitter il codice sorgente di una build della MIUI 12 dove è stato per l’appunto svelato il nome di questo nuovo device.

Si chiamerà Poco M2 Realoaded e, come suggerisce il nome, affiancherà i suoi fratelli appartenenti a questa serie, ovvero Poco M2 e Poco M2 Pro. Per il momento, non ci sono però altre informazioni né sul design né sulla presunta scheda tecnica. Tuttavia, immaginiamo che ci sarà comunque qualche caratteristica in comune con i suoi predecessori della serie M. Staremo a vedere se sarà così. Nel frattempo, vi ricordiamo che Poco M2 e Poco M2 Pro condividono alcune caratteristiche, come la presenza di un display IPS LCD, anche se differiscono per alcune scelte stilistiche. Sul primo, infatti, troviamo un notch a goccia, mentre sul secondo è presente un piccolo foro centrale.