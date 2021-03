È un periodo fantastico in quanto a premi. Dopo la pazzia di Carrefour ecco la fantastica iniziativa di Crédit Agricole. In regalo si possono avere fino a 200 euro di buoni Amazon o un Fitbit Versa 3. Basta aprire un conto corrente online presso questa banca. Niente male vero? Vediamo allora come è possibile accedere a questi premi, i relativi codici e quali sono le condizioni per aprire un conto con Crédit Agricole.

Un fantastico regalo attende chi decide di aprire un conto corrente in Crédit Agricole

Entro il 31 marzo 2021 è possibile ricevere dei regali fantastici si si decide di aprire un conto corrente in Crédit Agricole. Per ricevere un buono Amazon da 100 euro l’unica condizione è accreditare stipendio/pensione o almeno 5.000 euro da mantenere sul conto corrente fino al 30/04/2021. Per ricevere il regalo basta inserire il codice promozionale “AMAZON“. Inoltre se entro tale data si attivano anche una o due polizze di Crédit Agricole Assicurazioni dall’Home Banking è previsto un altro buono Amazon in più da 100 euro. Il codice rimane identico al precedente.

Per chi invece ha l’anima sportiva e ama mantenersi in forma è possibile scegliere come regalo un Fitbit Versa 3. Stesse condizioni solo che, durante le procedure per aprire il conto in Crédit Agricole, bisognerà inserire il codice promozionale “FITBIT“.

L’unico modo per poter godere di questa fantastica promozione è andare sul sito ufficiale di Crédit Agricole. Una volta scelto il regalo più adatto alle proprie esigenze basta cliccare su “Scopri di più” e poi “Apri il conto“. Seguendo passo passo tutte le istruzioni sarà possibile aprire un nuovo conto corrente online, attivare la carta di debito e successivamente ricevere il regalo. Si tratta di un buono Amazon da 100 euro o di un Fitbit Versa 3.

Il conto è completamente gratuito quindi a canone zero. È inclusa una Mastercard debit abilitata anche per gli acquisti sicuri online. Servizio Home Banking senza costi aggiuntivi inclusi i bonifici. Il Gruppo Crédit Agricole è un istituto bancario cooperativo francese solido nato nel 1894 e vanta un parco di circa 52 milioni di clienti.