È piaciuta molto l’iniziativa di Carrefour di regalare 20 euro su una spesa online di almeno 80 euro. Questa promozione ha permesso a molti di capire la comodità di comprare direttamente da casa. Inoltre ha aiutato a riflettere su quanto è importante combattere il Covid-19 anche con piccoli gesti come quello di organizzare il ritiro in negozio senza andarci fisicamente per fare acquisti. Da oggi però Carrefour fa di più e regala la consegna gratuita. Ecco tutti i dettagli e il codice per accedervi.

Carrefour regala 20 euro su una spesa online

Continuano le promozioni di Carrefour volte ad appassionare sempre più clienti alla spesa online. Fino al 28 febbraio infatti, la nota catena di supermercati francese, regalava 20 euro su una spesa di almeno 80 euro. Unica condizione farla online tramite il sito ufficiale selezionando l’opzione del ritiro presso il punto vendita più vicino.

Sembra aver riscontrato un notevole successo questa iniziativa. Tant’è che la promozione era cumulabile anche con quelle già in corso. In sostanza quindi, oltre a poter acquistare prodotti da volantino già scontati, Carrefour scontava altri 20 euro sul totale della spesa.

Da oggi fino al 14 marzo consegna gratuita grazie a questo codice

Purtroppo l’iniziativa dei 20 euro in regalo è terminata il 28 febbraio. Tuttavia Carrefour non si ferma e da oggi fino al 14 marzo offre la consegna gratuita su una spesa online di almeno 50 euro. Proprio così, non solo sarà possibile acquistare i prodotti comodamente da casa, ma non sarà nemmeno necessario recarsi al supermercato per ritirarli.

Poter beneficiare di questa promozione è molto semplice. Basta recarsi sul sito ufficiale Carrefour sezione “promozioni” dove è possibile scegliere tra un’infinità di prodotti scontati anche oltre il 50%. Dopo aver completato la spesa, prima di procedere con il pagamento, è necessario inserire il codice “GRATIS50” che dà diritto alla consegna gratuita.

Insomma non solo si può risparmiare, ma ci si può proteggere dal Covid-19 in questo particolare periodo dove i contagi stanno salendo. Un modo per evitare assembramenti e acquistare comodamente da casa scegliendo con calma tutti i prodotti e le migliori offerte.