Molti vorrebbero essere cuochi capaci così da preparare succulenti pranzetti soprattutto in questo periodo di “zone rosse” a causa del Covid-19. Nulla è impossibile oggi come oggi. Infatti esistono diverse app di cucina che per semplicità e dettagli, con le loro ricette, sono in grado di trasformare tutti in fantastici chef. Nondimeno sono anche un validissimo aiuto in quanto a creatività per chi è esperto, ma vorrebbe rinnovare i suoi menu.

Tra le app di cucina ce ne sono 2 in particolare che spiccano per completezza e semplicità. Si possono scaricare da Play Store e App Store e rientrano tra quelle più apprezzate dagli utenti. Ecco quali sono.

Ecco le 2 migliori app di cucina per sfondare ai fornelli, non bruciare!

Ebbene sì, esistono e sono 2 le migliori app di cucina in grado di diventare il prezioso assistente di chi proprio non ne sa niente, ma anche di chi ama ed è esperto nel cucinare. Sono gratuite e offrono non solo un’infinità di ricette suddivise anche in grado di difficoltà dove è possibile utilizzare anche tutte le nostre spezie preferite, ma anche consigli pratici e trucchi segreti per rendere le pietanze davvero fantastiche.

Cucinare bene significa metterci cuore e amore, ma si sa che questi due ingredienti non bastano. Si tratta infatti di una materia matematica dove dosi giuste e tempi di cottura corretti sono indispensabili per raggiungere i risultati sperati. Queste 2 app di cucina diventeranno insostituibili sotto tutti i punti di vista.

GialloZafferano, l’app di cucina del gruppo Mondadori

La prima app di cucina tra le più amate e conosciute è GialloZafferano del Gruppo Mondadori. Con più di 2.500 ricette permette a tutti di muovere i primi passi tra i fornelli, ma garantisce anche contenuti interessanti a chi è più esperto e vuole osare.

In tutte le ricette sono indicati in modo chiaro e leggibile i tempi di preparazione, quelli di cottura e il livello di difficoltà. Inoltre ognuna è organizzata per categoria sia come piatto di portata, che per area geografica.

Gustissimo, l’alleato per chi usa i fornelli, ma anche il Bimby

La seconda app di cucina che segnaliamo è Gustissimo. Completa sotto tutti i punti di vista, non solo permette di scegliere ricette della cucina italiana da realizzare con metodo “tradizionale”, ma anche alcune compatibili con il metodo di cottura del Bimby.

Con oltre 5.000 idee tutte da cucinare Gustissimo può soddisfare tanto le esigenze dei meno esperti quanto quelle di chi invece vuole cimentarsi come chef stellato.

Insomma due veri alleati sono entrati nelle famiglie con queste due app di cucina. Tuttavia, prima di mettersi ai fornelli, è importante tenere pulito questo oggetto altrimenti il pericolo è in agguato.