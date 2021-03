Non è mai stato così difficile acquistare una console di nuova generazione. Il motivo dietro a questa difficoltà è la concomitanza di diverse cause che hanno reso il mercato un completo disastro. Le unità arrivano a singhiozzo a causa della difficoltà della produzione di Sony, ma presto dovrebbero arrivare una grande quantità di PS5 su Amazon.

Il rapporto attuale parla di un stoccaggio di qualche decina di migliaia di PS5 negli Stati Uniti, ma forse anche i magazzini europei dovrebbe riceverne qualcuna. Considerando la richiesta però, è naturale pensare che nel momento in cui diventeranno disponibili sulla piattaforma online, in tempo zero finiranno sold out.

Sarà una vera battaglia per mettere le mani su una PS5. Riuscire a metterne una nel carello di Amazon non è neanche certezza di successo visto che ora della fine del processo di acquisto potrebbero essere già finite.

PS5: i problemi di Sony e la smani dei consumatori

Tra i maggiori problemi di Sony c’è quello della produzione. C’è una carenza di chip a livello globale il quale difficilmente si risolverà entro la fine dell’anno. In sostanza la produzione delle unità di PS5 non migliorerà di troppo per tutto il corso dell’anno. Una situazione difficile peggiorata ulteriormente da altri comportamenti.

Tra bot di scalper e altro, riuscire a mettere le mani su una nel momento in cui vanno disponibili online è più fortuna che altro. C’è bisogno di un mix tra velocità, connessione responsiva e speranza che ci siano abbastanza unità da impedire ai bot di aver prenotato tutto lo stock. Se state cercando una PS5, buona fortuna.