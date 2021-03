Il volantino Trony nasconde al proprio interno offerte decisamente interessanti, che possono invogliare i consumatori a recarsi in negozio per completare gli acquisti, data la disponibilità esclusiva dello stesso presso solo determinati punti vendita in Italia.

Coloro che vorranno acquistare, non potranno affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, ma saranno costretti a recarsi fisicamente in Veneto, entro e non oltre il 3 aprile 2021. Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, sarà possibile richiedere la rateizzazione a Tasso Zero, con pagamento automatico in comode rate fisse mensili tramite il conto corrente bancario, a partire dal mese di Maggio 2021.

Trony: ecco le offerte da non perdere assolutamente

Il prodotto più interessante di tutto il volantino Trony è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone nato per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti che vogliono accedere al Galaxy S20, ma non vogliono affidarsi al solito Exynos, puntando dritti verso il Quacomm Snapdragon 865. Il suo prezzo attuale risente della presenza sul mercato dei nuovi Galaxy S21, infatti al giorno d’oggi può essere acquistato a 649 euro.

In alternativa sono comunque disponibili modelli decisamente più economici, tra i quali possiamo trovare Vivo Y70, Oppo A73, Samsung Galaxy A51, realme 7, Oppo A15, Xiaomi Redmi 9T o anche un buonissimo Samsung Galaxy A71.

Tutti i prodotti possono essere scoperti nelle pagine sottostanti, ricordando comunque che gli acquisti saranno effettuabili solamente presso i punti vendita di proprietà del socio in Veneto, non altrove in Italia.