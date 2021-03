La famosa azienda taiwanese HTC ha deciso di non abbandonare il settore mobile e nel corso delle ultime ore ha presentato ufficialmente per il mercato russo un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level, ovvero il nuovo HTC Wildfire E3. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

Ufficiale il nuovo entry-level di HTC, HTC Wildfire E3

Come già accennato, la nota azienda HTC ha deciso di presentare in veste ufficiale un nuovo device entry-level successore del modello annunciato ormai la scorsa estate. Rispetto a quest’ultimo, HTC Wildfire E3 presenta alcuni piccoli miglioramenti. La parte frontale è ad esempio occupata da un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+ e con un notch a goccia centrale. Al suo interno è poi alloggiata una fotocamera per i selfie da 13 megapixel.

La parte posteriore ospita invece il modulo fotografico che è costituito da quattro fotocamere. Nello specifico, abbiamo un sensore principale da 13 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel per scatti macro e con effetto di profondità. Rispetto al suo predecessore, rimane però invariato il processore. A bordo del nuovo device troviamo infatti un processore di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Helio P22, coadiuvato da tagli di memoria da 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno espandibili tramite microSD. Chiude la scheda tecnica la batteria da 4000 mAh e il sistema operativo Android 10.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level HTC Wildfire E3 sarà distribuito per il mercato russo nelle colorazioni Blue e Black ad un prezzo di 150 euro circa al cambio attuale. Per il momento non sappiamo se verrà commercializzato anche in Europa.