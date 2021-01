Sembra che nel corso del 2021 vedremo ufficialmente sul mercato mobile alcuni nuovi smartphone targati HTC. Nel corso delle ultime ore è stato infatti avvistato il nuovo HTC Wildfire E3 sul sito web Google Play Console. Qui, in particolare, sono state riportate non solo alcune specifiche, ma anche un’immagine del dispositivo.

HTC Wildfire E3 in arrivo: ecco cosa aspettarci secondo Google Play Console

Un nuovo smartphone targato HTC è stato avvistato sul sito web Google Play Console e questo non fa che indicarci il suo imminente arrivo. Stando alle informazioni riportate, sembra che ci troveremo di fronte ad uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Le specifiche tecniche includono infatti un display con una risoluzione pari al solo HD+. Dal punto di vista prestazionale, a bordo dovrebbe esserci il SoC MediaTek MT6762d (ovvero il SoC MediaTek Helio P22). A supporto delle prestazioni, sembra poi che ci saranno almeno 3 GB di memoria RAM, mentre la versione del sistema operativo dovrebbe essere Android 10.

Per quanto riguarda il design, l’immagine pubblicata sul sito di Google ci ha mostrato che il prossimo HTC Wildfire E3 avrà sul fronte un display con un notch a goccia centrale a forma di V. Guardando questo e alcune delle presunte specifiche tecniche, possiamo notare delle somiglianze con il suo predecessore, ovvero l’HTC Wildfire E2. Quest’ultimo era stato presentato lo scorso anno e possedeva più o meno le stesse specifiche.

Per il momento l’azienda non ha fornito informazioni ufficiali riguardanti il suo nuovo device in arrivo. Staremo a vedere cosa trapelerà in seguito.