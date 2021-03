Molti utenti con smartphone si sono sensibilizzati al problema della radiazioni al sopraggiungere del nuovo profilo di rete di quinta generazione. Tante sono state le manifestazioni di protesta nei confronti degli operatori telefonici impegnati a professare la nuova idea di rete ultra veloce. Ma le componenti elettromagnetiche dei telefoni esistono da tempo a causa dell’utilizzo di componenti quali GPS, WiFi, dati mobili, NFC ed altri sistemi di comunicazione integrati. Pare non ci sia pericolo per la nostra salute ma i dati parlano chiaro per quel che concerne i telefoni con radiazioni alte che troviamo in questa lista. Scopriamo quali sono.

Smartphone con radiazioni basse

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Radiazioni Alte