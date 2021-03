In questi ultimi due anni sono usciti diversi smartphone pieghevoli, alcuni sono arrivati da marchi importanti di questo mercato e altri un po’ meno. Quest’anno i modelli saranno ancora di più e tra i marchi più interessanti che ne proporranno uno c’è anche Oppo. La società cinese che sta più di tutti sfruttano il crollo di Huawei potrebbe fare un passo importante proprio con una presentazione del genere.

Lo smartphone pieghevole di Oppo non è stato il protagonista di diversi leak in precedenza e le informazioni in merito sono molto poche. A questo giro il poco arrivato al pubblico riguarda la data di presentazione. Si sta parlando del secondo trimestre del 2021 che quindi vuol dire tra aprile e giugno di quest’anno. Nel preciso altro non si sa però.

Oppo, gli altri produttori e gli smartphone pieghevoli

Da quando Samsung ha fatto capire che avrebbe portato sul mercato uno smartphone con di display pieghevole anche gli altri produttori si sono mossi. Ovviamente l’attenzione più grande è stata riservata ai colossi come Apple, il cui dispositivo dovrebbe arrivare tra un paio di anni, o Huawei. Quello di Oppo però dovrebbe essere molto più atteso.

Il motivo è presto detto. Sebbene Oppo in questo ultimo periodo sta guadagnando molta trazione, nel mercato europeo e statunitense non si può certo definire un marchio famoso. Detto questo, negli anni la compagnia ha dimostrato di tenere molto all’innovazione tanto che negli anni abbiamo visto soluzioni geniali e particolari. Soprattutto per questo sarà interessante vedere che tipo di dispositivo sarà.