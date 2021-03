Il risparmio è garantito per tutti da Trony, il volantino parte con l’idea di soddisfare le richieste della maggior parte degli utenti, promettendo un risparmio notevole su ogni singolo acquisto effettuato direttamente in negozio, ma non sul sito ufficiale.

Attivo fino al 18 marzo 2021, il volantino risulta essere oggi disponibile solamente presso i negozi dislocati in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Veneto, con l’eccezione della cittadina di Rieti e della Repubblica di San Marino. Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero rappresentare un problema, di conseguenza teoricamente dovrebbero essere disponibili anche verso la fine della validità della campagna.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon, sono completamente gratis sul nostro canale Telegram ufficiale.

Trony: ecco il volantino più pazzo del periodo

L’idea di Trony è di facilitare il più possibile la vita degli utenti, per farlo ha previsto una campagna fondata sul cosiddetto Prendi 3 Paghi 2. In questo caso per entrare di diritto nel meccanismo è necessario un primo step obbligatorio, consistente nell’acquisto di un televisore o di un elettrodomestico da almeno 399 euro, in alternativa ad un piccolo elettrodomestico il cui prezzo superi i 69 euro.

Fatto questo, il cliente ha la possibilità di scegliere tra due soluzioni differenti: da un lato basterà aggiungere un secondo prodotto per ricevere uno sconto del 50% sul meno caro della coppia, dall’altro invece sarà necessario aggiungere due prodotti per godere di una riduzione del 100%, sempre e soltanto sul meno caro.

Le limitazioni sono pressoché nulle, sarà possibile scegliere un qualsiasi dispositivo del catalogo aziendale, ricordando che però non sarà possibile impostare lo sconto sul prodotto che più si desidera.