MediaWorld lancia il proprio volantino del mese di Marzo, partendo da una iniziativa decisamente lodevole, ha deciso di supportare GirlsTech, l’iniziativa che punta a ridurre il gender gap, promuovendo corsi di formazione per le ragazze dai 7 ai 18 anni.

All’interno della campagna sono state inserite delle offerte pink, coloro che acquisteranno uno dei prodotti in promozione, riceveranno 4 mesi di corsi online gratuiti (per un totale di 270 ore), su svariate tematiche. Gli acquisti potranno essere completati anche online sul sito ufficiale, in questo caso, però, la spedizione presso il proprio domicilio sarà sempre a pagamento.

MediaWorld: come fare per risparmiare al massimo

Gli smartphone in promozione da MediaWorld sono davvero moltissimi, ed appartengono quasi integralmente alla fascia media della telefonia mobile, in particolare è possibile acquistare Vivo Y70 a 219 euro, Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola G8 Power Lite, Motorola G Pro, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A12 o Oppo Reno 4, tutti a meno di 399 euro.

Non mancano occasioni interessanti sui prodotti Apple, come iPhone 12 Pro, iPhone 11 o iPhone XR, in questo caso con prezzi che oscillano tra 1159 e 549 euro. Quanto indicato nell’articolo è solamente un estratto di ciò che effettivamente vi aspetta da MediaWorld, se volete approfondire la conoscenza della campagna, e sopratutto volete capire quali sono i migliori prezzi, allora dovete aprire le pagine che potete trovare elencate poco sotto come galleria fotografica.