Anche gli utenti iOS non avevano intuito la possibilità di sfruttare una funzionalità iPhone che semplifica parecchio la vita di tutti i giorni. I programmatori inseriscono in catalogo un gran numero di migliorie con le nuove revisioni di sistema ma alcune passano totalmente inosservate. Siamo certi che usare questa nuova possibilità fare la differenza. Scopriamo subito di cosa si tratta.

A cosa serve la funzione nascosta degli iPhone scoperta nel 2021?

La feature in questione vale tanto per iOS che per iPadOS e conferma l’opportunità di organizzare le icone in modo del tutto intelligente. Diventata virale grazie ad un video postato su TikTok la funzione è subito risaltata agli occhi degli utenti che hanno finalmente scoperto l’arcano dopo mesi di distanza dalla pubblicazione.

Organizzare decine di icone spostandole una ad una è artificioso e tedioso al tempo stesso. Adesso sappiamo che esiste la concreta possibilità di spostare più icone con un unico gesto.

Presente all’interno del sistema operativo di Cupertino da diverso tempo, la funzionalità sta ingolosendo gli utilizzatori che l’hanno sempre data per scontata. Per ottemperare questo compito si utilizzano i seguenti comandi:

Tenete premuto il dito su un’icona per entrare nella modalità di modifica delle schermate

per entrare nella modalità di modifica delle schermate Selezionate l’icona di un’applicazione ed iniziate a spostarla esattamente come fareste normalmente

esattamente come fareste normalmente Mantenendo il dito sull’icona che state spostando, con un altro dito toccate le altre icone delle app che volete spostare , si raggrupperanno assieme alla prima

, si raggrupperanno assieme alla prima Spostatevi nella posizione in cui volete posizionare il gruppo di app e lasciate andare

Davvero comoda, non credete? I primi riferimenti a questa novità risalgono addirittura ad iOS 11. La conoscevate o siete stati presi di soprassalto dalla novità? Spazio ai vostri commenti.