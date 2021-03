Una tra le serie TV più amate nel palinsesto Netflix è senza ombra di dubbio Stranger Things, la serie, grazie ad una trama interessante e soprattutto con forti richiami vintage agli anni 70, è entrata nei cuori dei telespettatori, cosa che ovviamente, ha generato un fortissimo hype attorno all’arrivo della quarta season, attesa ormai da molti mesi.

Ovviamente tutto ciò ha portato i fan a prestare attenzione ad ogni minimo dettaglio per cercare di carpire ogni possibile fuga di notizie, tenendo sott’occhio spesso il profilo dei vari personaggi nella speranza di cogliere qualche anticipazione riguardo la quarta stagione.

Cosa sappiamo

Un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale dell’attrice Joe Keery ha riacceso le speranze dei fan di vedere presto l’arrivo di una nuova stagione, la quale a detta di Finn Wolfhard, sarà decisamente più dark rispetto alle altre 3 viste finora.

I dettagli sono giunti attraverso un’intervista radiofonica all’attore protagonista, il quale ovviamente non ha voluto sbilanciarsi troppo per non dare spoiler dannosi, non a caso si è soffermato solo a descrivere in modo vago le ambientazioni e l’atmosfera della quarta season, le quali saranno decisamente più dark, cosa che aveva pensato anche della season 3 ma che a quanto pare nella 4 sarà ancora più accentuata, incupendo chi guarda molto di più.

Per quanto riguarda la data di uscita, l’attore non ha espresso dettagli, le riprese sono ancora in corso, il programma di Netflix era quello di far uscire il contenuto nei primi mesi del 2021, obbiettivo poi cambiato a causa della pandemia di Coronavirus, la quale ha pesantemente dilatato i tempi.